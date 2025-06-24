Zabıta memuru intihar etti, seken kurşunla belediye başkanı da yaralandı (2) ZABITAMEMURU ÖLDÜDarıca İlçe Belediye Başkanlığı makamında Başkan Muzaffer Bıyık ile yaşadığı tartışma sırasında tabanca ile kendi başına ateş eden zabıta memuru Kerim Doğan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 24.06.2025 - 21:06 Güncelleme: 24.06.2025 - 21:10 facebook

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