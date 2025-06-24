Zabıta memuru intihar etti, seken kurşunla belediye başkanı da yaralandı (2)
ZABITAMEMURU ÖLDÜDarıca İlçe Belediye Başkanlığı makamında Başkan Muzaffer Bıyık ile yaşadığı tartışma sırasında tabanca ile kendi başına ateş eden zabıta memuru Kerim Doğan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
ZABITAMEMURU ÖLDÜ
Darıca İlçe Belediye Başkanlığı makamında Başkan Muzaffer Bıyık ile yaşadığı tartışma sırasında tabanca ile kendi başına ateş eden zabıta memuru Kerim Doğan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay sırasında kolundan yaralanan Darıca Belediye Başkanı Bıyık, daha sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.
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