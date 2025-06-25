Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Alkollü sürücünün tramvay yolunda direğe çarptığı kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde tramvay yoluna çıkarak elektrik direğine çarpan otomobilin alkollü sürücüsü ile araçta bulunan D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 00:47 Güncelleme: 25.06.2025 - 00:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alkollü sürücünün tramvay yolunda direğe çarptığı kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde tramvay yoluna çıkarak elektrik direğine çarpan otomobilin alkollü sürücüsü ile araçta bulunan D.N.K. isimli kadının yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

        Kaza, 23 Haziran’da saat 23.30 sıralarında Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre M.K. idaresindeki 41 AYL 510 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yoluna çıkıp, elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ve araçta bulunan D.N.K. isimli kadın yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrolde otomobil sürücüsü M.K.’nın 1,05 promil alkollü olduğu saptandı.

        Kaza, bulvar üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde kontrolden çıkan otomobilin kayarak elektrik direğine çarpıp durduğu, sürücü kendi imkanlarıyla çıkarken yolcu kısmında bulunan kadının kapının açılmaması nedeniyle inemediği anlar yer aldı. Yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'da
        Potanın Perileri, yarı finali uzatmalarda kaçırdı!
        Potanın Perileri, yarı finali uzatmalarda kaçırdı!
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!
        "Nükleer tesisler imha edilemedi"
        "Nükleer tesisler imha edilemedi"
        Pezeşkiyan: ABD ile meseleleri uluslararası çerçevede çözmeye hazırız
        Pezeşkiyan: ABD ile meseleleri uluslararası çerçevede çözmeye hazırız
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor! Sıcak çembere giriyoruz
        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor! Sıcak çembere giriyoruz
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Sofyan Amrabat'a sürpriz talip!
        Sofyan Amrabat'a sürpriz talip!
        Mourinho'dan transfer isteği!
        Mourinho'dan transfer isteği!
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Zabıta memuru intihar etti, seken kurşunla belediye başkanı da yaralandı (3...
        Zabıta memuru intihar etti, seken kurşunla belediye başkanı da yaralandı (3...
        Zabıta memuru intihar etti, seken kurşunla belediye başkanı da yaralandı (2...
        Zabıta memuru intihar etti, seken kurşunla belediye başkanı da yaralandı (2...
        GÜNCELLEME 2 - Darıca Belediye Başkanı Bıyık, intihar eden personelin taban...
        GÜNCELLEME 2 - Darıca Belediye Başkanı Bıyık, intihar eden personelin taban...
        GÜNCELLEME - Darıca Belediye Başkanı Bıyık, intihar eden personelin tabanca...
        GÜNCELLEME - Darıca Belediye Başkanı Bıyık, intihar eden personelin tabanca...
        Darıca Belediye Başkanı Bıyık, intihar girişiminde bulunan personelin taban...
        Darıca Belediye Başkanı Bıyık, intihar girişiminde bulunan personelin taban...
        Zabıta memuru intihar girişiminde bulundu, belediye başkanı da yaralandı
        Zabıta memuru intihar girişiminde bulundu, belediye başkanı da yaralandı