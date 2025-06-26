Sokakta kavga ettiler, çevredekiler ayırdı

Olay, dün Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yumruklu kavga çıktı. Yumruk yumruğa birbirine giren 4 çocuğu, çevredekiler ayırdı. Çocuklar ayrı yönlere dağılırken, kavga araç kamerasına yansıdı.

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