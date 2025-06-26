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        Sokakta kavga ettiler, çevredekiler ayırdı

        KOCAELİ'nin Derince ilçesinde çocukların sokaktaki kavgasını, çevredekiler ayırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 11:05 Güncelleme: 26.06.2025 - 11:10
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        Sokakta kavga ettiler, çevredekiler ayırdı
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        KOCAELİ'nin Derince ilçesinde çocukların sokaktaki kavgasını, çevredekiler ayırdı. O anlar, araç kamerasına yansıdı.

        Olay, dün Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yumruklu kavga çıktı. Yumruk yumruğa birbirine giren 4 çocuğu, çevredekiler ayırdı. Çocuklar ayrı yönlere dağılırken, kavga araç kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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