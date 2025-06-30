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        Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde yangın (2)

        KONTROLALTINA ALINDIKocaeli'nin İzmit ilçesinde plastik geri dönüşüm tesisinin depo sahasında saat 07.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 09:26 Güncelleme: 30.06.2025 - 09:26
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        Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde yangın (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Kocaeli’nin İzmit ilçesinde plastik geri dönüşüm tesisinin depo sahasında saat 07.00 sıralarında çıkan yangına itfaiye ekipleri 32 araç ve 71 personel ile müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında tesisin depo kısmı kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmaları sürerken yanan alan dron ile görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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