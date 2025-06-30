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        Durdurulan araçta 82 kilo metamfetamin ele geçirildi (2)

        SÜRÜCÜTUTUKLANDI Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu geçişinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramada bagaj ve taban kısmına gizlenmiş 146 paket halinde 82 kilo metamfetamin ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 21:31 Güncelleme: 30.06.2025 - 21:31
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        Durdurulan araçta 82 kilo metamfetamin ele geçirildi (2)
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        SÜRÜCÜTUTUKLANDI

        Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu geçişinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramada bagaj ve taban kısmına gizlenmiş 146 paket halinde 82 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobilin sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi’ne sevk edildi. Sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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