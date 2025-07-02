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        Kocaeli'de orman yangını (2)

        ALEVLERİNYERLEŞİM BÖLGESİNE SIÇRAMAMASI İÇİN MÜDAHALE SÜRÜYORKocaeli'nin Derince ilçesinde orman yangınına karadan arazözler ve iş makineleriyle, havadan da helikopterle müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 18:33 Güncelleme: 02.07.2025 - 18:35
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        Kocaeli'de orman yangını (2)
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        ALEVLERİNYERLEŞİM BÖLGESİNE SIÇRAMAMASI İÇİN MÜDAHALE SÜRÜYOR

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde orman yangınına karadan arazözler ve iş makineleriyle, havadan da helikopterle müdahale ediliyor. Ekipler, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

        Ardacan UZUN/ DERİNCE(Kocaeli),

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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