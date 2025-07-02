Kocaeli'de orman yangını (2)
ALEVLERİNYERLEŞİM BÖLGESİNE SIÇRAMAMASI İÇİN MÜDAHALE SÜRÜYORKocaeli'nin Derince ilçesinde orman yangınına karadan arazözler ve iş makineleriyle, havadan da helikopterle müdahale ediliyor.
ALEVLERİNYERLEŞİM BÖLGESİNE SIÇRAMAMASI İÇİN MÜDAHALE SÜRÜYOR
Kocaeli'nin Derince ilçesinde orman yangınına karadan arazözler ve iş makineleriyle, havadan da helikopterle müdahale ediliyor. Ekipler, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu.
Ardacan UZUN/ DERİNCE(Kocaeli),
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