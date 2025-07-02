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        Kocaeli'de orman yangını (3)

        VALİAKTAŞ: YANGIN YERLEŞİM YERLERİNE SİYARET ETMEDEN DURDURULDUKocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili bölgede söndürme çalışmalarını takip eden Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Derince ilçemiz Yenikent mevkisinde çıkan orman yangını ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesiyle an itibariyle yerleşim yerlerine sirayet etmeden durdurulmuş vaziyette.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 19:59 Güncelleme: 02.07.2025 - 20:05
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        Kocaeli'de orman yangını (3)
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        VALİAKTAŞ: YANGIN YERLEŞİM YERLERİNE SİYARET ETMEDEN DURDURULDU

        Kocaeli’nin Derince ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili bölgede söndürme çalışmalarını takip eden Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, “Derince ilçemiz Yenikent mevkisinde çıkan orman yangını ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesiyle an itibariyle yerleşim yerlerine sirayet etmeden durdurulmuş vaziyette. Arkadaşlarımız biraz daha kuzey tarafta çalışıyor. Oradaki ilerlemeyi durdurmaya çalışıyorlar. Orman Bölge Müdürlüğü'müzün helikopterleri, hava üs komutanlığımızın helikopterleri, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın karadan, itfaiye dairesiyle ve diğer iş makinalarıyla verdiği destekle söndürme çalışmaları devam ediyor. Diğer kurumlarımızda AFAD Müdürlüğümüz, sağlık müdürlüğümüz ve orman müdürlüğümüz sahadalar. Bir olumsuzluk yaşamamak için yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek ve söndürme çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Derince ilçemiz Yenikent mevkisinde çıkan orman yangını ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesiyle an itibariyle yerleşim yerlerine sirayet etmeden durdurulmuş vaziyette arkadaşlarımız biraz daha kuzey tarafta çalışıyor. Oradaki ilerlemeyi durdurmaya çalışıyorlar'' diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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