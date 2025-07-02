Kocaeli'de orman yangını (5)
YANGINKONTROL ALTINA ALINDIKocaeli'nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 15.
YANGINKONTROL ALTINA ALINDI
Kocaeli'nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, 5 saat süren söndürme çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
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