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        Kayalıklar arasında erkek cesedi bulundu

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda kayalıklar arasında erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 15:55 Güncelleme: 05.07.2025 - 16:00
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        Kayalıklar arasında erkek cesedi bulundu
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        KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda kayalıklar arasında erkek cesedi bulundu. 2-3 gündür kayalıklarda olduğu değerlendirilen cesedin, Doğan Güneş Yılmaz’a (31) ait olduğu tespit edildi.

        Tavşanlı Mahallesi sınırlarında bulunan tabiat parkında sabah saatlerinde yürüyüş yapanlar, kanyon bölgesinde kayalıklara sıkışmış halde hareketsiz yatan kişiyi fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve Gebze Arama Kurtarma (GEAK) ekipleri sevk edildi. Ekipler, kanyon boyunca yaklaşık 500 metre ilerleyerek kayalık alana ulaştı. Zorlu arazide yapılan tırmanışın ardından ulaşılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde cesedin, Doğan Güneş Yılmaz’a ait olduğu tespit edildi. Yaklaşık 2-3 gündür kayalıklarda olduğu değerlendirilen Yılmaz’ın cansız bedeni, AFAD ve GEAK ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak kanyon boyunca taşındıktan sonra cenaze aracına teslim edildi.

        Doğan Güneş Yılmaz’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Gebze Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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