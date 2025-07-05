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        Gebze'de 3 dönümlük otluk yandı; depo olarak kullanılan ev de küle döndü

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, depo olarak kullanılan eve sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 19:20 Güncelleme: 05.07.2025 - 19:25
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        Gebze'de 3 dönümlük otluk yandı; depo olarak kullanılan ev de küle döndü
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        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, depo olarak kullanılan eve sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 16.00 sıralarında Kirazpınar Mahallesi Şehit Ali Gaffar Okkan Caddesi 2729 Sokak üzerindeki otluk alanda çıktı. Bölgede bulunan çöplerin yakılması sonucu alevler otluk alanda yayılmaya başladı. Yangın, içerisinde kimsenin oturmadığı ve depo olarak kullanılan tek katlı evi sıçradı. Alevler evi tamamen sararken, zaman zaman küçük çapta patlamalar meydana geldi.

        İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine mahalle sakinleri de destek verdi. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, 3 dönüm otluk ve makilik alan ile bazı yapılarda hasar oluştu.

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