Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Bariyere çarpan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

        KOCAELİ'de bariyere çarpıp hurdaya dönen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 14:32 Güncelleme: 06.07.2025 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bariyere çarpan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KOCAELİ’de bariyere çarpıp hurdaya dönen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sırlarında TEM Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu Uzunbey Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden A.V. idaresindeki 34 LY 2316 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol ayrımındaki bariyere çarptı. Otomobilin kaputu koparken, tavanı ise açıldı. Kazada sürücü A.V. ile yanındaki Ö.V., Ö.V. ve M.V. yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Jandarma kazaya ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında son durum
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında son durum
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Aileden izin almadan defnedilen cenazeyi başka mezara taşıdılar!
        Aileden izin almadan defnedilen cenazeyi başka mezara taşıdılar!
        Yasak aşk vahşeti! Kocasını, kuyumcu sevgilisine öldürttü!
        Yasak aşk vahşeti! Kocasını, kuyumcu sevgilisine öldürttü!
        5 dereceye kadar artıyor! Yüksek sıcaklığa dikkat!
        5 dereceye kadar artıyor! Yüksek sıcaklığa dikkat!
        Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı!
        Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı!
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Jhon Duran'ı yetiştiren antrenörden çarpıcı açıklamalar: Ölümcül
        Jhon Duran'ı yetiştiren antrenörden çarpıcı açıklamalar: Ölümcül
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        "İran 5 askeri tesisi vurdu"
        "İran 5 askeri tesisi vurdu"
        Arda şov yaptı, R. Madrid yarı finalde!
        Arda şov yaptı, R. Madrid yarı finalde!
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Musk: Amerika Partisi kuruldu
        Musk: Amerika Partisi kuruldu
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar

        Benzer Haberler

        Aydınlatma direğine çarpan otomobil, kaldırımda asılı kaldı; sürücü yaralan...
        Aydınlatma direğine çarpan otomobil, kaldırımda asılı kaldı; sürücü yaralan...
        Türkiye Judo Federasyonu, geleceğin olimpiyat kadrolarını yetiştirmeye odak...
        Türkiye Judo Federasyonu, geleceğin olimpiyat kadrolarını yetiştirmeye odak...
        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kocaelispor, Joseph Nonge Boende ile anlaştı
        Kocaelispor, Joseph Nonge Boende ile anlaştı
        Kocaelispor, Juventus'tan orta saha oyuncusu Nonge ile anlaştı
        Kocaelispor, Juventus'tan orta saha oyuncusu Nonge ile anlaştı
        Gebze'de 3 dönümlük otluk yandı; depo olarak kullanılan ev de küle döndü
        Gebze'de 3 dönümlük otluk yandı; depo olarak kullanılan ev de küle döndü