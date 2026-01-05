Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 23 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 15:34 Güncelleme: 05.01.2026 - 15:34
        Kocaeli'de 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 23 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.G'yi (49) Gebze ilçesinde yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

