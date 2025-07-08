Tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde B.K. tarafından tüfekle vurulan Yasin Örçen (39) ağır yaralandı. B.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, 4 Temmuz’da Doğantepe Mahallesi Kiraz Deresi mevkisi kırsal alanda meydana geldi. B.K. henüz bilinmeyen nedenle tüfekle Yasin Örçen’e ateş açtı. Örçen bacaklarından yaralanırken, B.K. kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yasin Örçen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Örçen’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından B.K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan, Yasin Örçen’in Doğantepe Mahallesi’ndeki bir spor tesisinde halı saha görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.