Kocaelispor, Massadio Haidara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Kocaelispor, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Stade Brest 29 forması giyen Massadio Haidara’nın transferi konusunda futbolcu ile ön protokol imzaladığını bildirmişti. Sağlık kontrollerinden geçen Massadio Haidara, Körfez Burunga Tesisleri’nde kendini yeşil siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Körfez ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde: “Massadio Haidara ile kulübümüz arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Camiamıza hoş geldin Haidara.”

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