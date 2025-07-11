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        Kandıra'da denizde kaybolan Ebubekir'in cansız bedeni bulundu

        KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, dün denizde kaybolan Ebubekir Paliç'in (21) cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 17:24 Güncelleme: 11.07.2025 - 17:30
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        Kandıra'da denizde kaybolan Ebubekir'in cansız bedeni bulundu
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        KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, dün denizde kaybolan Ebubekir Paliç'in (21) cansız bedeni bulundu.

        Kandıra Kaymakamlığı tarafından denize girmenin yasaklandığı bölgede, dün denize giren M.E.P. (19), Ö.A. (23) ve Ebubekir Paliç, suda çırpınmaya başladı. M.E.P. ve Ö.A., Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri tarafından kurtarılırken, Paliç gözden kayboldu.

        Dünden bu yana devam eden arama-kurtarma çalışmaları sonucunda, Ebubekir Paliç’in bugün Tuzağzı açıklarında cansız bedeni bulundu. Paliç'in cenazesi, sudan çıkarılıp otopsi için Kandıra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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