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        TIR'dan düşen çelik halat ruloları araçlara çarptı, o anlar kamerada

        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde seyir halindeki TIR'dan düşen çelik halat ruloları, park halindeki 2 araca zarar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 11:59 Güncelleme: 18.07.2025 - 12:05
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        TIR'dan düşen çelik halat ruloları araçlara çarptı, o anlar kamerada
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        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde seyir halindeki TIR'dan düşen çelik halat ruloları, park halindeki 2 araca zarar verdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 41 L 4311 plakalı TIR'dan düşen çelik halat ruloları, yok kenarında bulunan hafif ticari araç ile otomobile çarptı. Rulolar araçlara zarar verirken, ihbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. TIR şoförü ifadesi için polis merkezine götürüldü. Ruloların araçlara çarptığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Ruloların bir fabrikaya götürüldüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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