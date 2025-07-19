Tartıştığı kocasını tüfekle vurarak öldürdü (2)
TUTUKLANDIKocaeli'ninİzmit ilçesinde evde çıkan tartışmada eşi Şükrü Okur'u tüfekle vurarak öldüren Fatmanur Okur, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
TUTUKLANDI
Kocaeli’ninİzmit ilçesinde evde çıkan tartışmada eşi Şükrü Okur’u tüfekle vurarak öldüren Fatmanur Okur, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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