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        Kocaeli'de kafası damper kapağına sıkışan sürücü öldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tamirat sırasında hafriyat kamyonunun damper kapağına kafası sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 19:48 Güncelleme: 19.07.2025 - 19:48
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        Kocaeli'de kafası damper kapağına sıkışan sürücü öldü
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tamirat sırasında hafriyat kamyonunun damper kapağına kafası sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

        Sultanorhan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bir tamirhanede 34 ETM 433 plakalı hafriyat kamyonunun damperinde meydana gelen arızaya müdahale sırasında, sürücü M.Ş. (51) takoz yardımıyla açık tutulan damper kapağından çalışmayı izledi.

        Takozun kayıp kapağın kapanmasıyla M.Ş'nin kafası, damper kapağı ile kamyon kasası arasına sıkıştı.

        Çevredekilerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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