Kereste fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi’ndeki bir kereste fabrikasında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Fabrikadaki bir makinenin bilinmeyen bir nedenle alev alması sonucu çıkan yangına çalışanların müdahalesi yetersiz kalınca itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat içinde yangını kontrol altına alarak, söndürdü.

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