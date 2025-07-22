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        Kereste fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 13:21 Güncelleme: 22.07.2025 - 13:21
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        Kereste fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte söndürüldü.

        Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi’ndeki bir kereste fabrikasında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Fabrikadaki bir makinenin bilinmeyen bir nedenle alev alması sonucu çıkan yangına çalışanların müdahalesi yetersiz kalınca itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat içinde yangını kontrol altına alarak, söndürdü.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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