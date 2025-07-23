Kırılan ağaç dalının altında kalan Seda kurtarılamadı

Gölcük ilçesi Değirmendere Yalı Mahallesi Çınarlık Meydan'da 6 Temmuz tarihinde saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda çınar ağacının kırılan dalının altında kalan 3 kişi yaralandı. Erdem Ulak (59), kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Aynı olayda beli kırılan, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde ameliyat edilen ve bir süre önce taburcu olan Seda Karakol da fenalaşınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Karakol'un cenazesinin memleketi Giresun’da toprağa verileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.