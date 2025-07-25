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        Kocaeli'de zincirleme kaza; 4 yaralı

        TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 2 kamyon, 2 TIR ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirlemede kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 14:19 Güncelleme: 25.07.2025 - 14:25
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        Kocaeli'de zincirleme kaza; 4 yaralı
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        TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 2 kamyon, 2 TIR ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirlemede kazada 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul yönünde oluşan trafik, ekipler tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

        Kaza, saat 12.30 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti İzmit geçişi Yeşilova Mahallesi mevkisinde meydana geldi. 2 şeritli otoyolda aynı yöne giden 2 kamyon, 2 TIR ve bir hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Kaza nedeniyle İstanbul yönünde trafik, yaklaşık 1 saat kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

        Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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