Sapanca Gölü kıyısındaki sazlıkta çıkan yangın söndürüldü

Jandarma, yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Uzuntarla Mahallesi’nde Sapanca Gölü kıyısındaki sazlıklarda, henüz bilinmeyen nedenle saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın rüzgarın etkisiyle yayılırken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmaları sonucu söndürüldü.

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