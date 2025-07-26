Çatı katında çıkan yangın söndürüldü; mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Yangın, sabah saatlerinde Kuruçeşme Doğan Mahallesi İsmail Özen Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatı katında çıktı. Duman binayı sararken, apartmanda oturanlar dışarı çıkıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, çatıda mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen 1 kişiye ayakta müdahale edildi. Çalışmalar sonucu söndürülen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.