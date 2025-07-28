Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Barbaros Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Kerem Birinci idaresindeki 34 DSN 475 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi Birinci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından Birinci'nin cansız bedeni Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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