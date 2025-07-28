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        Polisin birlikte oturduğu kişi tarafından vurulduğu olayın görüntüleri ortaya çıktı

        KOCAELİ'nin Kandıra İlçesinde polis memuru D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 14:36 Güncelleme: 28.07.2025 - 14:40
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        Polisin birlikte oturduğu kişi tarafından vurulduğu olayın görüntüleri ortaya çıktı
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        KOCAELİ'nin Kandıra İlçesinde polis memuru D.T.’nin (48) büfede birlikte oturduğu O.K. (39) tarafından kendi silahı ile bacağından vurulduğu olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Polis memuru D.T.’nin silahını O.K.’ye verdiği, O.K.’nin onu vurduktan sonra masada rahat bir şekilde içeceğini içmeye devam ettiği görüldü.

        Olay, 26 Temmuz 04.15 sıralarında Kandıra ilçesi Sarısu mevkiinde meydana geldi. Bir büfede polis memuru D.T., silahını çıkarıp aynı masada birlikte oturup sohbet ettiği O.K.’ye verdi. O.K. silahı alıp D.T.’yi bacağından vurdu. Yaralanan D.T., çağırılan ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Galericilik yaptığı öğrenilen O.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        OLAY KAMERADA

        Bu arada yaşanan olayın büfenin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde aynı masada sohbet eden 3 kişiden polis memuru D.T.’nin belinden çıkardığı silahı O.K.’ye verdiği, O.K.’nin D.T’yi vurduğu görüldü. Görüntülerin devamında O.K.’nin tabancayı tekrar kendisine iade ettiği, D.T.’nin de alıp beline koyduğu yer aldı. O.K.’nin rahat bir şekilde içeceğini içemeye devam ederken, masada bulunan A.A.’nın ise tişörtünü çıkartarak yaralı polisin yarasını sardığı görüldü.

        TUTUKLANDI

        Merminin, Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru D.T.’nin atardamarına geldiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan O.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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