Polisin birlikte oturduğu kişi tarafından vurulduğu olayın görüntüleri ortaya çıktı

KOCAELİ'nin Kandıra İlçesinde polis memuru D.T.’nin (48) büfede birlikte oturduğu O.K. (39) tarafından kendi silahı ile bacağından vurulduğu olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Polis memuru D.T.’nin silahını O.K.’ye verdiği, O.K.’nin onu vurduktan sonra masada rahat bir şekilde içeceğini içmeye devam ettiği görüldü.

Olay, 26 Temmuz 04.15 sıralarında Kandıra ilçesi Sarısu mevkiinde meydana geldi. Bir büfede polis memuru D.T., silahını çıkarıp aynı masada birlikte oturup sohbet ettiği O.K.’ye verdi. O.K. silahı alıp D.T.’yi bacağından vurdu. Yaralanan D.T., çağırılan ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Galericilik yaptığı öğrenilen O.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

OLAY KAMERADA

Bu arada yaşanan olayın büfenin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde aynı masada sohbet eden 3 kişiden polis memuru D.T.’nin belinden çıkardığı silahı O.K.’ye verdiği, O.K.’nin D.T’yi vurduğu görüldü. Görüntülerin devamında O.K.’nin tabancayı tekrar kendisine iade ettiği, D.T.’nin de alıp beline koyduğu yer aldı. O.K.’nin rahat bir şekilde içeceğini içemeye devam ederken, masada bulunan A.A.’nın ise tişörtünü çıkartarak yaralı polisin yarasını sardığı görüldü.