Anfernee Jamal Dijksteel resmen Kocaelispor'da

KOCAELİSPOR, Güney Amerikalı 28 yaşındaki sağ bek Anfernee Jamal Dijksteel ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kocaelispor, son olarak Middlesbrough forması giyen sağ bek Anfernee Jamal Dijksteel ile sözleşme imzaladı. Bugün düzenlenen imza töreni ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Anfernee Jamal Dijksteel ile kulübümüz arasında 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır” ifadelerine yer verildi.