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        Jandarmadan kaçarken otomobille kaza yaptılar; 3 yaralı

        KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde jandarmanın 'Dur' ihtarına uymayan 2 kişinin içinde bulunduğu otomobilin takip sırasında başka bir araca çarptığı kazada 3 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 11:00 Güncelleme: 01.08.2025 - 11:05
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        Jandarmadan kaçarken otomobille kaza yaptılar; 3 yaralı
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        KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde jandarmanın 'Dur' ihtarına uymayan 2 kişinin içinde bulunduğu otomobilin takip sırasında başka bir araca çarptığı kazada 3 kişi hafif yaralandı.

        Olay, saat 00.00 sıralarında, Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma, 54 YY 096 plakalı otomobilin sürücüsüne ‘Dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü ihtara uymadı, polis ekipleri de peşine düştü. Kömür Ocağı mevkisine kadar süren takip, mahalleliden Kerim Kakıcı’nın aracıyla yolu kesmesiyle sona erdi. Kaçan sürücü otomobille, Kakıcı’ya ait 16 JDG 99 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi ile Kakıcı hafif yaralandı. İhbarla bölgeye ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk incelemelerde, otomobildekilerin alkollü olduğu ve bu nedenle jandarmanın ihtarına uymadıkları öğrenildi. Ambulansta müdahale edilen 2 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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