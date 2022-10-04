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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli'de "Sıfır Atık Festivali" düzenlenecek

AA

Kocaeli'de "Sıfır Atık Festivali" düzenlenecek

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 14-16 Ekim tarihlerinde "Sıfır Atık Festivali" düzenlenecek.

Sekapark'ta bir restoranda düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, artık dünya kaynaklarının düşünülmeden tüketildiğini belirterek, günlük alışkanlıklarda yapılacak ufak değişimlerle dünyanın geleceğine yön verilebileceğini söyledi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinliğin, bu anlayış üzerine inşa edildiğini aktaran Gündoğdu, "Üretim ve tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmezsek, doğaya, hayatımıza geri dönüşü olmayacak zararlar vereceğiz. Bugün çevre dostu politikalar tüm dünyanın gündeminde ama esas güç, bireysel olarak tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmekte yatıyor. Bireyler ve kurumlar olarak daha atıksız yaşamlar kurgulamak, çözümün bir parçası olmak durumundayız." diye konuştu.

Gündoğdu, "Daha azıyla daha çok dünya" sloganıyla, ülkenin ve dünyanın geleceği için sıfır atık konusunda bireylerin gücünü harekete geçirmeyi, onların gönüllü olarak bu değişime katılmalarını teşvik etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

- "Sıfır atık defilesi gerçekleştireceğiz"

Festivale, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılmasını beklediklerini dile getiren Gündoğdu, etkinlikte moda tasarımcısı Dilek Hanif liderliğinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarına (KO-MEK) katılanlar tarafından hazırlanan sıfır atık defilesi gerçekleştirileceğini belirtti.

Gündoğdu, Şehir Tiyatrolarının da etkinlikte konuyla ilgili farklı bir boyutta hazırlanan "Çöp Atlas" adlı oyunu sahneleyeceğini anlatarak, şu bilgileri verdi:

"Sıfır Atık Festivali'nde sıfır atık yaklaşımını ve döngüsel ekonomiyi; iş dünyası, kamu ve akademik perspektiften konuşacağız. Ancak daha ötesinde 7'den 70'e herkesin sıfır atık bakış açısını bizzat tecrübe edeceği, bizzat katılacağı atölyelerimiz olacak. Festivalimizde, sıfır atık konusunda çalışmalar yapan birçok ismi ve sanatçıyı da ağırlayacağız. Atıksız bir yaşamın ülkemizin, dünyamızın geleceği için ne kadar önemli olduğunu herkese anlatacağız, onları çözümün bir parçası olmaya davet edeceğiz."

Festivalin, "azalt, yeniden kullan ve dönüştür" ilkesi üzerine inşa edildiğine dikkati çeken Gündoğdu, "Bu amaçla öncelikle bu festivalin katılım bileti atıklar olacak. Yani atölyelerimize, gösterilerimize, panellerimize katılmak isteyen sevgili Kocaelilerden festivale mutlaka bir tekstil, elektronik, plastik gibi bir atıkla gelmelerini istiyoruz. Diğer taraftan plastik kullanımını en aza indirecek, atık üretimini en az düzeye çekmek için birçok önlem aldık. Plastik pet şişeler alanın hiçbir yerinde kullanılmayacak, buna büyük özen göstereceğiz. Kuşkusuz hiç karbon ayak izi üretmemek mümkün değil ama festival sonunda oluşacak karbon ayak izimizi de hesaplayacak ve bunu bertaraf edecek projeleri festival sonrasında hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Işıl Kurnaz, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Füsun Terzioğlu ile sunucu ve oyuncu Doğan Akdoğan katıldı.

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