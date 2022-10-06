Kocaeli Valisi Yavuz'dan Mevlit Kandili mesajı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, Mevlit Kandili'ni, birlik ve beraberlik duyguları içerisinde idrak etmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Hz. Muhammed'in doğumunun, insanlık tarihinin en önemli olaylarından biri olduğunu vurgulayan Yavuz, Hz. Muhammed'in, insanların büyük buhranlar yaşadığı dönemde akıllara, kalplere, ruhlara hitap ettiğini, bütün dünyaya huzurun, barışın, kardeşliğin ve güzel ahlakın egemen olacağı manevi bir ortamı tebliğ ettiğini bildirdi.

Hz. Muhammed'in gerek hayat tarzı gerekse söz ve düşünceleriyle insanlığın yolunu aydınlattığına işaret eden Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

"Peygamberimiz bütün insanlık için bir yol gösterici, ilahi bir nur, sönmeyen bir kandildir. Onun doğumu, insanlık tarihinin en önemli hadiselerinden biridir çünkü yüce Allah onu bütün alemlere rahmet olarak göndermiştir. O, hep iyilik ve güzelliği muştulamış, yeryüzünde güzel ahlakın, adalet ve faziletin timsali olmuş, barışın, huzurun, hayır ve esenliğin yeryüzünde tesis edilmesini sağlamıştır. Sevgili Peygamberimizin müstesna hayatından bize gösterdiği ve inci mercan sözlerinden bizlere vaaz ettiği iyiliği, güzelliği, doğruluğu, emaneti korumayı insanı, eşref-i mahlukat olarak görüp hakkını vermeyi, zayıf, yetim, kimsesiz ve muhtaçlara yardım etmeyi, hayırda yarışmayı, birbirini sevmeyi hasılı her yönüyle hayırlı bir insan olmayı bizler de en önemli vazife görüp bu şuurla hayatımızı tanzim etmeliyiz."

Vali Yavuz, Hz. Muhammed'in dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili'nin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini dileyerek, bütün İslam aleminin ve hemşehrilerinin kandilini tebrik etti.

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