Türkler yurt dışında 1 yılda 2 milyar dolarlık gayrimenkul aldı

TCMB'nin bugün açıkladığı ağustos ayı ödemeler dengesi istatistikleri Türklerin yurt dışı gayrimenkul yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini ortaya koydu.

Ağustos ayında yurt dışında yapılan gayrimenkul yatırımları 175 milyon dolar oldu. Böylece 2023 Şubat ayından bu yana aralıksız bir şekilde yurt dışındaki gayrimenkul alımları her ay 100 milyon doların üzerinde seyretti.

Ay Yurt dışı gayrimenkul yatırımı (milyon dolar) 2024-07 175 2024-06 165 2024-05 213 2024-04 171 2024-03 197 2024-02 160 2024-01 122 2023-12 161 2023-11 118 2023-10 173 2023-09 154 2023-08 180 2023-07 182 2023-06 126 2023-05 207 2023-04 125 2023-03 144 2023-02 123 2023-01 89 2022-12 74 2022-11 90 2022-10 84 2022-09 75 2022-08 34 2022-07 58 2022-06 45 2022-05 34 2022-04 36 2022-03 34 2022-02 20 2022-01 44

Böylece Türkler 2024'ün ilk 8 ayında yurt dışında 1 milyar 203 milyon dolarlık gayrimenkul edinimi gerçekleştirmiş oldu. Son 1 yılda ise yurt içi yerleşiklerin yaptığı alımlar 1 milyar 989 milyon dolara ulaştı.