İkna anları kamerada: Jon Bon Jovi intihar etmek isteyen bir kadını kurtardı

POLİSTEN TEŞEKKÜR

Nashville polis yetkililerinin paylaştığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve gündem oldu. Polis, ünlü şarkıcıyı, zor durumdaki kadını kendini köprüden atma fikrinden vazgeçirdiği için takdir etti. Polis teşkilatının yaptığı açıklamada, “Jon Bon Jovi, zor durumdaki bir vatandaşın Cumberland Nehri üzerindeki korkuluklardan güvenli bir şekilde inmesi için onu ikna etmeye yardımcı oldu ve hayatını kurtardı” denildi.