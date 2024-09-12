İkna anları kamerada: Jon Bon Jovi intihar etmek isteyen bir kadını kurtardı
Ünlü rock müzik şarkıcısı Jon Bon Jovi, klip çektiği Nashville'deki meşhur John Seigenthaler Yaya Köprüsü'nde kendini aşağı atmak isteyen bir kadını fark edince duruma müdahale etti. Sanatçı, kadını kendini köprüden atmaması için ikna etti. Bu anlarda kamera kayıttaydı
Rock müziğin efsanevi isimlerinden Jon Bon Jovi, klip çekmek isterken ilginç bir olaya şahit oldu. sanatçı, ABD’nin Tennessee eyaletinin Nashville şehrinde bulunan ünlü John Seigenthaler Yaya Köprüsü'nde klip çekiyordu. Aynı anda köprünün başka bir yerinde bir kadın kendini köprüden aşağı atmak istedi.
Köprünün diğer ucunda klip çekiminde olan 62 yaşındaki rock şarkıcısı, kadını fark ederek yanına gitti.
Ünlü isim köprünün dış çıkıntısında duran ve korkuluklara tutunan kadının birkaç metre uzağında durarak yanlarına gelen biriyle birlikte kadınla konuşmaya başladı.
Bon Jovi, kadını ikna ederek intihardan vazgeçirdi. Ancak ünlü şarkıcının hangi ifadeleri kullandığı bilinmiyor.
Sanatçı, kadını intihardan vazgeçmeye ikna ettikten sonra, yanındaki diğer kişiyle birlikte kötü haldeki kadını korkuluklardan uzaklaştırdı.
POLİSTEN TEŞEKKÜR
Nashville polis yetkililerinin paylaştığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve gündem oldu. Polis, ünlü şarkıcıyı, zor durumdaki kadını kendini köprüden atma fikrinden vazgeçirdiği için takdir etti. Polis teşkilatının yaptığı açıklamada, “Jon Bon Jovi, zor durumdaki bir vatandaşın Cumberland Nehri üzerindeki korkuluklardan güvenli bir şekilde inmesi için onu ikna etmeye yardımcı oldu ve hayatını kurtardı” denildi.
Yaşanan bu olayla birlikte Jon Bon Jovi’nin kendi adını taşıyan JBJ Soul Vakfı sayesinde açlık ve evsizlik gibi büyük sorunlar yaşayan insanlarla etkileşim konusunda kapsamlı bir eğitime sahip olduğu ortaya çıktı.
Şarkıcı, hayranlarının da takdirini toplayan bu kahramanca davranışı sonrası herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.
Öte yandan bu olayın benzerleri geçmişte Türkiye'de de yaşanmıştı.
Oyuncu Nuri Alço, geçen yıl Haliç Köprüsü’nde intihar girişiminde bulunan genci köprüden atlamaması için ikna etmişti.
Şarkıcı Yavuz Bingöl de 2016 yılında, rol aldığı dizinin setine giderken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar etmek isteyen bir gençle konuşup onu intihardan vazgeçirmişti.