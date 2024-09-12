Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan İkna anları kamerada: Jon Bon Jovi intihar etmek isteyen bir kadını kurtardı - Magazin haberleri

        İkna anları kamerada: Jon Bon Jovi intihar etmek isteyen bir kadını kurtardı

        Ünlü rock müzik şarkıcısı Jon Bon Jovi, klip çektiği Nashville'deki meşhur John Seigenthaler Yaya Köprüsü'nde kendini aşağı atmak isteyen bir kadını fark edince duruma müdahale etti. Sanatçı, kadını kendini köprüden atmaması için ikna etti. Bu anlarda kamera kayıttaydı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 10:19 Güncelleme: 12.09.2024 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Rock müziğin efsanevi isimlerinden Jon Bon Jovi, klip çekmek isterken ilginç bir olaya şahit oldu. sanatçı, ABD’nin Tennessee eyaletinin Nashville şehrinde bulunan ünlü John Seigenthaler Yaya Köprüsü'nde klip çekiyordu. Aynı anda köprünün başka bir yerinde bir kadın kendini köprüden aşağı atmak istedi.

        2

        Köprünün diğer ucunda klip çekiminde olan 62 yaşındaki rock şarkıcısı, kadını fark ederek yanına gitti.

        Ünlü isim köprünün dış çıkıntısında duran ve korkuluklara tutunan kadının birkaç metre uzağında durarak yanlarına gelen biriyle birlikte kadınla konuşmaya başladı.

        3

        Bon Jovi, kadını ikna ederek intihardan vazgeçirdi. Ancak ünlü şarkıcının hangi ifadeleri kullandığı bilinmiyor.

        Sanatçı, kadını intihardan vazgeçmeye ikna ettikten sonra, yanındaki diğer kişiyle birlikte kötü haldeki kadını korkuluklardan uzaklaştırdı.

        4

        POLİSTEN TEŞEKKÜR

        Nashville polis yetkililerinin paylaştığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve gündem oldu. Polis, ünlü şarkıcıyı, zor durumdaki kadını kendini köprüden atma fikrinden vazgeçirdiği için takdir etti. Polis teşkilatının yaptığı açıklamada, “Jon Bon Jovi, zor durumdaki bir vatandaşın Cumberland Nehri üzerindeki korkuluklardan güvenli bir şekilde inmesi için onu ikna etmeye yardımcı oldu ve hayatını kurtardı” denildi.

        5

        Yaşanan bu olayla birlikte Jon Bon Jovi’nin kendi adını taşıyan JBJ Soul Vakfı sayesinde açlık ve evsizlik gibi büyük sorunlar yaşayan insanlarla etkileşim konusunda kapsamlı bir eğitime sahip olduğu ortaya çıktı.

        6

        Şarkıcı, hayranlarının da takdirini toplayan bu kahramanca davranışı sonrası herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

        7

        Öte yandan bu olayın benzerleri geçmişte Türkiye'de de yaşanmıştı.

        Oyuncu Nuri Alço, geçen yıl Haliç Köprüsü’nde intihar girişiminde bulunan genci köprüden atlamaması için ikna etmişti.

        8

        Şarkıcı Yavuz Bingöl de 2016 yılında, rol aldığı dizinin setine giderken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar etmek isteyen bir gençle konuşup onu intihardan vazgeçirmişti.

        #Jon Bon Jovi
        #intihar
        #köprü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu
        Tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        Zalewski'de kritik toplantı!
        Zalewski'de kritik toplantı!
        Bacada firari var! Polisten kaçtı çatıya tırmandı
        Bacada firari var! Polisten kaçtı çatıya tırmandı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi nasıl öldürüldü?
        Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi nasıl öldürüldü?
        Gereksiz antibiyotik kullanımında sepsis tehlikesi!
        Gereksiz antibiyotik kullanımında sepsis tehlikesi!
        4 çocuk annesiydi... Elif'in katili belli oldu!
        4 çocuk annesiydi... Elif'in katili belli oldu!
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        Şans oyunundan da umudu kesiyoruz
        Şans oyunundan da umudu kesiyoruz
        Öğrenci protestolarında 625 kişi öldü
        Öğrenci protestolarında 625 kişi öldü
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        67 milyon kişi izledi!
        67 milyon kişi izledi!
        Hangi bayrak hangi mesajı veriyor?
        Hangi bayrak hangi mesajı veriyor?
        Kendi kendilerini tedavi eden goriller yeni ilaçların ipucunu verebilir
        Kendi kendilerini tedavi eden goriller yeni ilaçların ipucunu verebilir
        Mourinho oyun planını değiştiriyor!
        Mourinho oyun planını değiştiriyor!
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı