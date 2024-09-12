Bursa'da olay, 10 Eylül'de saat 15.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Orhaniye Mahallesi'ndeki zeytinlikte meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan Ramazan Zıh (47), eşi N.Z.'yi (40) taciz edip, uygunsuz fotoğraflarını çekerek şantaj yaptığını iddia ettiği Esat Çelik (47) ile zeytinlikte karşılaştı.

GELEN JANDARMAYA TESLİM OLDU

Hayatını kaybeden Esat Çelik.

Esat Çelik kanlar içerisinde yere yığılırken, Zıh'ın ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ramazan Zıh, gelen jandarma ekiplerine teslim olurken, ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, kurtarılamadı.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTUK"

Jandarmadaki ifadesinde, aynı mahallede yaşadıkları Esat Çelik'in, 2019 yılından beri eşini mesajla taciz ettiğini öne sürüp, suç duyurusunda bulunduklarını belirten Ramazan Zıh, "Bu kişi hakkında daha önce suç duyurusunda bulunduk. Tutuklanmadı.

"SAPKIN DÜŞÜNCELERİNE BENİ VE AİLEMİ ALET ETMEK İSTEDİ"

Kendisi, benzer mesajları tekrar gönderince onunla konuşmak istedim. Yanına gittiğimde hakaret etti. Korkutmak için havaya ateş ettiğimde, istemeyerek ölümüne neden oldum. Psikolojik sorunları olan Çelik'in amacı, sapkın düşüncelerine beni ve ailemi alet etmekti" dedi.

"EŞİM HAKKINDA İLERİ GERİ KONUŞUYORDU"

Esat Çelik'in, eşi N.Z.'nin sokakta çektiği uygunsuz fotoğraf ve görüntülerini, oğluna gönderip, şantaj yaptığını iddia eden Ramazan Zıh, "Eşime ait olduğunu ileri sürdüğü görüntüleri, sosyal medyada paylaşacağını söyleyince çılgına döndüm. Yaşadığımız köyde de eşim hakkında ileri geri konuşuyordu. Aile birliğimiz bozuldu. Esat Kılıç, oğlum G.Z.'ye sosyal medya üzerinden eşime ait fotoğraf ve videoları atarak bizi tehdit etti" diye konuştu.

Ramazan Zıh, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.