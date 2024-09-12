Yakınını öldürüp tarlaya gömdü! Soranlara "Hacca gitti" dedi!

Adana'da kayıp olarak aranan çiftçinin, Konya'daki çiftliğinde toprağa gömülü cesedine ulaşıldı, gözaltına alınan akrabası tutuklandı.

AA'da yer alan habere göre Adana'da ikamet eden Murat Aşkan (61), 20 Mart'ta Konya'nın Ereğli ilçesindeki çiftliğine gitti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık iki yıl önce böbrek nakli olan ve hiçbir eczaneden kullanması gereken ilaçları almadığını belirlediği Aşkan'ın öldürülmüş olabileceğini değerlendirerek, Cinayet Büro Amirliği ile ortak araştırma başlattı.

Aradan yaklaşık üç ay geçmesine rağmen Murat Aşkan'ın evine dönmemesi üzerine Rahime Acar, durumdan şüphelenip 28 Haziran'da polise kayıp başvurusunda bulundu.

Murat Aşkan'ın ablası Rahime Acar'ın damadı olan ve çiftlikte çalışan Fahri D. (51), 23 Mart'ta Adana'ya gelerek kayınvalidesine Murat Aşkan'ın hacca gittiğini söyledi.

Ekiplerin bilgisine başvurduğu Fahri D, Aşkan'ı 20 Mart'ta kendi aracıyla Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki evine bıraktığını ve bu kişinin kendisine hacca gideceğini söylediğini öne sürdü.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Cinayet Büro Amirliğince oluşturulan özel ekip, Fahri D'nin belirtilen tarihte aracıyla geçiş yaptığı Konya-Adana arasındaki yollarda bulunan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceledi.

Ekipler, kayıtlardan yola çıkarak Fahri D'nin araçta yalnız olduğunu belirledi. Ayrıca Fahri D'nin aynı gün kendisine ait cep telefonunu da Konya'da bıraktığı tespit edildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, elde edilen bulgular üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Şüpheli sıfatıyla sorgulanan Fahri D'nin ifadesinde, Murat Aşkan'ın 20 Mart'ta Konya'daki çiftliğe geldiğini, buğday ekili tarlanın ve büyükbaş hayvanların bulunduğu alanın yeterli bakımını yapmadığını gerekçe göstererek kendisine kızıp, eşine ve çocuklarına küfrettiğini iddia etti.

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Fahri D, bunun üzerine tepki gösterdiği Aşkan'ın kendisine tokat atıp ardından belinden tabanca çıkardığını, aralarında yaşanan arbede sırasında silahı eline geçirip Aşkan'a ateş ettiğini öne sürdü.

Aşkan'ın olay yerinde hayatını kaybetmesi üzerine cesedin yanında oturup uzun süre ağladığını iddia eden Fahri D, daha sonra poşete sardığı cesedi buradaki iş makinesiyle çiftlikte açtığı çukura gömdüğünü, tabancayı da parçalara ayırıp sulama kanalına attığını belirtti.