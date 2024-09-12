Balıkesir'in gözde tepesinin gizemli hikayesi: Şeytan Sofrası'nın arkasındaki hikaye nedir?
Balıkesir'in gözde turistik noktalarından biri olan Şeytan Sofrası, yalnızca nefes kesici manzarasıyla değil, aynı zamanda efsaneleriyle de dikkat çekiyor. Tepede yer alan ve şeytanın ayak izi olduğu söylenen iz, bu büyüleyici tepenin hikayesine derin bir gizem katıyor. İşte detaylar!
Balıkesir'in yükseklerinde yer alan Şeytan Sofrası, hem doğal güzelliği hem de ilginç efsaneleri ile ziyaretçilerini büyülüyor. Özellikle tepedeki dev ayak izi, bölgedeki eski hikayelerin izlerini taşıyan bir gizem olarak öne çıkıyor. İşte detaylar...
AYVALIK ŞEYTAN SOFRASI
Şeytan Sofrası, Ayvalık'a yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta ve güneyinde yer alıyor. Aslında bir lav yatağı olan tepeden tüm Ayvalık Adaları ve Midilli Adası görülebilmektedir.
Bir masayı andıran görüntüsü ve içindeki şeytanın ayak izi ile oldukça ilgi çeken ve birçok hikayeye konu olan bir yerdir. Eşsiz bir manzaraya sahip olan bölgeye her yıl sayısız ziyaretçi gelmektedir.
ŞEYTAN SOFRASI NEREDE? NASIL GİDİLİR?
Şeytan Sofrası, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan bir tepedir. Şeytan Sofrası'na özel aracınızla gitmeniz mümkündür. Araçlar için park yeri bulunmaktadır.
Şeytan Sofrası'nı görmek için biraz yürümeniz de gerekiyor. Eğer özel araçla gelmeyecekseniz Ayvalık'ta Sarımsaklı'ya gelen minibüslere binip oradan da dolmuşlara binerek bu büyüleyici yere ulaşmanız mümkün.
ŞEYTAN SOFRASI'NIN HİKAYESİ
Şeytan Sofrası, hem büyüleyici hem de mistik atmosferiyle efsanelere konu olmuş bir yer. Efsaneye göre 1500'lü yıllarda Ayvalık'ta Rumlar yaşamaktadır. Bunların arasından Penelope isimli Rum, kilise tarafından kovulur.
Bunun üzerine yaşayacak başka bir yer arayan Penelope, bugün Şeytan Sofrası olarak adlandırılan tepeye gelir ve burada yaşamaya başlar. Ayvalık'ta kalan Rum halkı o yıl yaşanan kuraklık nedeniyle çok sıkıntı çeker ve bunun suçlusu olarak da Penelope'yi görürler.
Penelope'yi öldürerek çektikleri sıkıntılardan kurtulacaklarını düşünen halk zirveye çıkar. Halkın zirveye çıkacağını öğrenen Penelope, onlar için mükemmel bir sofra hazırlar.
Kuraklık yüzünden doğru düzgün yemek yiyemeyen halk, sofrada ziyafetin tadını çıkarırken Penelope'yi öldürmeyi unutur. Yunan halkı yemeklerini yerken Penelope kaçar ve ölümden kurtulur. Bu yüzden bu tepeye Şeytan Sofrası denir.
ŞEYTANIN AYAK İZİ
Şeytan Sofrası'nın simgesi haline gelen ve en çok ziyaret edilen yer ise hiç kuşkusuz şeytanın ayak izi olduğu düşünülen çukur. Efsaneye göre Zeus'un zarar göreceği düşünülerek şeytan kovulur.
Üç ayaklı olduğu düşünülen şeytanın bir ayağı Şeytan Sofrası'ndadır. Diğerleri ise İda Dağı ve Midilli Adası'ndadır. Şeytan Sofrası'nda bulunan bu ayak izi tepenin en ucunda yer alır ve etrafı demir parmaklıklarla çevrilidir.
Kaynak: Which Clinic