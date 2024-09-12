Bunun üzerine yaşayacak başka bir yer arayan Penelope, bugün Şeytan Sofrası olarak adlandırılan tepeye gelir ve burada yaşamaya başlar. Ayvalık'ta kalan Rum halkı o yıl yaşanan kuraklık nedeniyle çok sıkıntı çeker ve bunun suçlusu olarak da Penelope'yi görürler.