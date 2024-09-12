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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya haberleri | Avukat Abdülkadir İnci 30 bin hapla yakalandı! | Son dakika haberleri

        Şaşırtan olay! Avukat 30 bin hapla yakalandı!

        Konya'da, 3 yıl önce adliye otoparkında uğradığı silahlı saldırıda yaralanan, 45 yaşındaki avukat Abdülkadir İnci ile kız arkadaşı İlknur Çiçek (34), 30 bin uyuşturucu hapla yakalandı. 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 11:22 Güncelleme: 12.09.2024 - 11:22
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        Şaşırtan olay! Avukat 30 bin hapla yakalandı!
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        Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 gün önce şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekipler, yapılan aramada otomobilin bagajında açık vaziyette 30 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

        SEVGİLİLER GÖZALTINA ALINDI

        DHA'da yer alan habere göre otomobilde bulunan Konya Barosu'na kayıtlı avukat Abdülkadir İnci (45) ile kız arkadaşı İlknur Çiçek (34) gözaltına alındı.

        "İSTANBUL'DAN ALDIK" İDDİASI

        İddiaya göre; bir eğlence mekanında birlikte alkol aldıkları sırada İnci'nin kız arkadaşına İstanbul'a gitmek için teklifte bulunduğu, bunun üzerine birlikte İstanbul'dan uyuşturucu hapları temin ettikleri öğrenildi.

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        2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Gözaltına alınan Abdülkadir İnci, emniyetteki sorgusunda ifade vermedi. Avukat İnci, sevk edildiği adliyede de uyuşturucu haplardan bilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi. 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        AVUKAT SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

        Avukat İnci, 7 Ekim 2021'de adliye otoparkında silahlı saldırıya uğramıştı. Haciz işlemleri ile ilgili uğraştığı evin sahibinin oğlu Kadir Ö.'nün arkadaşı İsmail E. tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralanmıştı.

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        #Konya
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