İngiliz gazeteden 'aşırı sağ' analizi: İşçi haklarını savundukları bir illüzyon

Avrupa ve ABD kamuoyu, dünyanın hemen her yerinde yükselen aşırı sağı akademik, siyasi, ekonomik ve kültürel; kısacası tüm açılardan tartışmaya devam ediyor.

ABD ve Avrupa'da aşırı sağ genellikle işçi sınıfının savunucusu, 'unutulmuş' insanların temsilcisi ya da sanayi devrimi sonrasının alt sınıf temsilcisi olarak tasvir ediliyor. İddiaya göre işçi sınıfları aşırı sağa akın ediyor çünkü 'sol' onlara ihanet etti. Dahası, aşırı sağ partilerin istihdam hakları gibi sosyoekonomik konularda sola kaydığı ve 'yeni işçi sınıfı partileri' olarak sosyal demokrat partilerin yerini aldığı iddia ediliyor.

Avrupa'daki sosyal demokrat elitler de dahil olmak üzere bu söylemin popülerliğine rağmen, İngiliz Guardian gazetesine göre işçiler aslında aşırı sağ partilere değil, ana akım sağa veya Yeşillere akın ediyor. Gazeteye göre aşırı sağ partiler 'solcu' görünseler de, hala sağcı işçi karşıtı politikaları destekliyor.

REKLAM

Aşırı sağcı grupların bir dizi sosyoekonomik konudaki oy verme kalıplarını analiz eden Guardian, özellikle Avrupa Parlamentosu'nda yer alan iki aşırı sağcı grubu ele aldı: Marine Le Pen'in Ulusal Birlik'ini de içeren ve artık dağılmış olan Kimlik ve Demokrasi (ID) grubu ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri'nin hakim olduğu Avrupa Muhafazakârları ve Reformistleri (ECR). Ayrıca Macaristan'da bu yaz yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra ID'nin gayri resmi halefi olarak kurulan yeni Avrupa için Vatanseverler'in (PfE) başında bulunan Viktor Orbán'ın Fidesz partisi de incelendi.

Analiz, tüm aşırı sağ partilerin; işçilere yeterli asgari ücret ödenmesi, ücretlerde şeffaflığın sağlanması, kaliteli stajyerlik imkanları ve çok uluslu şirketler için küresel bir asgari vergi belirlenmesi de dahil olmak üzere işçi haklarıyla ilgili sekiz konudaki yaklaşımını inceledi.