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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şans oyunları vergisi 2010'dan bu yana ilk kez hedefin çok altında kaldı - İş-Yaşam Haberleri

        Şans oyunları vergisi 2010'dan bu yana ilk kez hedefin çok altında kaldı

        14 yılda şans oyunlarından 77,3 milyar lira vergi toplayan Maliye bu yıl ilk kez hedefin çok altında kaldı. Yıl genelinde 55 milyar lira şans oyunları vergisi bekleyen Maliye yılın ilk 7 ayında 20,4 milyar lira toplayabildi. Hedeflenen vergi tutarına göre bu rakamın 32 milyar lira olması gerekiyordu. Maliye böylece yaklaşık 12 milyar lira daha az vergi toplarken hedefin ancak yüzde 64'ünü gerçekleştirdi. Bu rakam vatandaşın bu yıl Maliye'nin tahminin çok altında şans oyunu oynadığını gösteriyor.

        Giriş: 12.09.2024 - 08:00 Güncelleme: 12.09.2024 - 08:00
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        Şans oyunundan da umudu kesiyoruz
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        Enflasyonun yüksek olduğu ekonomik zorluk dönemlerinde şans oyunlarına yönelen vatandaş şu sıralar şans oyunlarından da umudunu kesmiş durumda. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre son 14 yılda hedeflenen şans oyunları vergisinin çok çok üstünde tahsilat yapıldı. Örneğin pandemi yılı olan 2020'de 1,8 milyar lira vergi hedefi olan Maliye bu hedefin yüzde 85 üstünde 3,5 milyar lira gelir elde etti. Sonraki yıl da hedefin yüzde 49 üstüne çıkıldı. 2019'da ise hedef 1,4 milyarken 1,7 milyar lira şans vergisi toplandı. 2010 ile 2015 arası da vergi idaresi hep beklentisinin üstünde gelir elde etti. 2015, 2016 ve 2017'de hedefin hemen altında yüzde 95 ile 97 arasında bir vergi geliri elde edilirken sonraki 6 yıl yine beklenti önemli oranda aşıldı. Ancak bu yıl farklı bir durum yaşanıyor.

        14 YILDA 77,3 MİLYAR LİRA ŞANS VERGİSİ ALINDI

        14 yılda şans oyunlarından 77,3 milyar lira vergi toplayan Maliye bu yıl ilk kez beklentinin çok altında kaldı. Enflasyon etkisiyle geçen yıllara göre rakam olarak gelir daha yüksek gibi görünse de reel anlamda çok öyle değil. Yıl genelinde 55 milyar lira şans oyunları vergisi bekleyen Maliye yılın ilk 7 ayında 20,4 milyar lira toplayabildi. Hedeflenen vergi tutarına göre bu rakamın 32 milyar lira olması gerekiyordu. Maliye böylece yaklaşık 12 milyar lira daha az vergi toplarken beklentinin ancak yüzde 64'ünü gerçekleştirdi. Bu rakam vatandaşın artık Maliye'nin tahminin çok altında şans oyunu oynadığını gösteriyor.

        YÜZDE 10 VERGİ VAR

        Şans oyunları vergisi; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 5, at yarışlarında yüzde 7 ve diğer şans oyunlarında yüzde 10 olarak uygulanıyor. Vergi rakamlarından yola çıkılarak yapılan hesaplamada (ortalama yüzde 8 alırsak) yıllık yaklaşık 350 milyar liralık şans oyunu oynuyoruz.

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