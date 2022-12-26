Kocaeli'de bıçaklı kavgada yaralanan milli karatecinin tedavisi sürüyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan milli karateci Umut Eren Gündoğ'un hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Gündoğ'un antrenörü Cemil Günel, AA muhabirine, olayın ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'nde ameliyat olan milli sporcunun hayati tehlikesinin olmadığını bildirdi.

Sporcunun kesik bölgelerdeki enfeksiyon riskine karşı şimdilik yoğun bakımda tutulduğunu anlatan Günel, bir aksilik olmazsa yarın servise alınmasını beklediklerini kaydetti.

Günel, Gündoğ'un dün Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Ümit, Genç, U21 Karate Şampiyonası'nda +84 kilogramda birinci olduğunu anımsatarak, şunları söyledi:

"Akşam yemeği için dışarı çıktılar. Maçlar da güzel geçtiği için aralarında müsabakaları yorumluyorlar. O ara önlerindekiler laf atıyor. Sonra biri tartaklamaya kalkıyor çocukları. Bunlar da karşılık verince arbede oluyor. Ondan sonra biri pideciden bıçak alıp arkadan saldırıyor."

Öte yandan, polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler E.C.A. ve E.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

- Olay

Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde dün akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan kavgada Bursa Büyükşehir Belediyespor sporcusu Umut Eren Gündoğ bıçakla yaralanmış ve Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kavganın ardından kaçan şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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