GÜNCELLEME - Kocaeli'de sokakta silahlı saldırıya uğrayan icra memuru yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokakta uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

Kadıköy Mahallesi Ilgaz Sokak'ta işe gitmek üzere evinden çıkan icra memuru B.A. (54), silahlı saldırıya uğradı.

Bacaklarından yaralanan B.A, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli T.E'yi İstanbul'da gözaltına aldı.



Şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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