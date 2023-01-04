Kocaeli'de bir evde 51 düzensiz göçmen yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yasa dışı yollarla yurda giren 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Kartepe ilçesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi.

Evde 13'ü kadın, 18'i çocuk 51 yabancı uyruklu yakalandı.

Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

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