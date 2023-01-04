Kocaeli'de "şampiyon cimnastikçiler"den Vali Yavuz'a ziyaret

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KOCAELİ (AA) - Parkur Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden sporcular, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleştirilen ziyaret programına, Türkiye Enerji Gençlik Spor Kulübü Başkanı İlknur Pala, antrenörler Ali Demir, Seda Gemiköz ile Türkiye Cimnastik Federasyonunca 23-25 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenen şampiyonada derece elde eden sporcular Emir Yağan, Döndü Koç ile Eylül Nisa Uğuz katıldı.

Pala, sporcuları tanıtıp, branşları, kazanılan ödüller ve devam eden çalışmalar hakkında Yavuz'a bilgi vererek, şampiyonada Genç Kadınlar Serbest Parkur kategorisinde Eylül Nisa Uğuz'un Türkiye Şampiyonu, Büyük Kadınlar Hız Parkuru kategorisinde Döndü Koç'un ikinci olduğunu aktardı.

Vali Yavuz, Kocaeli'yi gururlandıran sporcuları tebrik ettiğini belirterek, geleceğin teminatı gençlerin, sporla meşgul olmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.



Sporculara, "Başarı sabır ister ve sizler bu sabrı gösterdiniz." diye seslenen Yavuz, "Kazanılan başarılarda emeği geçen antrenörlerimizi, öğretmenlerimizi ve aileleri canı gönülden tebrik ediyor, kutluyorum. Kocaeli bir spor şehri, altyapımız çok iyi ve daha iyi olacak. Yolunuz, bahtınız açık olsun." diye konuştu.





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