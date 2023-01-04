Kocaeli'de dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

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KOCAELİ (AA) - İzmit ilçesinde dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Sanayi Mahallesi'nden geçen Kumla Deresi'nde yaralı köpeği fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, dere yatağındaki yaralı köpeği kısa süren çalışmanın ardından çıkardı.

Ekipler, yaralı köpeği tedavisi için veterinere götürdü.

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