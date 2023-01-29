Kocaeli'de belediyenin sanat ve eğlence atölyelerinden 20 bin öğrenci faydalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yarıyıl tatilinin ilk haftasında düzenlenen sanat ve eğlence atölyelerine 20 bin öğrenci katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlıklarının ortak çalışmasıyla düzenlediği sanat ve eğlence atölyeleri, Gebze'de Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi, İzmit'te ise Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Yarıyıl tatilinin ardından 23 Ocak'ta başlayan etkinliklere katılan 7 ile 13 yaş aralığındaki 20 bin çocuk, 24 farklı atölyede 118 etkinliğe katıldı.



Karne sevincini sanat ve eğlence atölyelerinde taçlandıran minikler, Kocaeli Kongre Merkezi'nde ebru, geleneksel çocuk oyunları, filografi, panç, türkülerle tanışıyorum, Türk dünyası çocuk oyunları, köy seyirlik oyunları, cam altı resim, kaşık kukla, ıhlamur baskı, ekmek ve limonata yapımı atölyelerindeki faaliyetlere katıldı.



Çocuklar, ayrıca fuaye alanındaki çömlek, boncuk yapımı, kahve, ebru ve bez torba boyama etkinlikleriyle el becerilerini geliştirdi.



- Konserler ve sahne etkinlikleri de düzenlendi



Gebze'de ise makrome anahtarlık ve origami atölyeleri faaliyet gösterdi. Etkinlikler kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nda eğitim alan müzik bölümü öğrencileri performanslarını sergiledi.



Piyano, keman, bağlama, gitar ve flüt branşlarında eğitim alan öğrenciler, eğitmenlerinin gözetiminde Kocaeli Kongre Merkezi fuayesinde kurulan sahnede birbirinden güzel eserleri seslendirdi.

Çocuklar, Kocaeli Bilim Merkezi, Ormanya ve KO-MEK stantlarında gerçekleştirilen çeşitli etkinliklere katıldı.

Ara tatil etkinlikleri kapsamında konserler ve sahne etkinlikleri de düzenlendi. Çocukların çok sevdiği Onur Erol etkinliklerin ilk gününde Kocaeli Kongre Merkezi, ikinci gününde ise Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde şarkılarını seslendirdi.



Ayrıca, Kocaeli Şehir Tiyatrolarınca çevre kirliliğinin bir çocuğun gözünden aktarıldığı kukla müzikali "Çöp Atlas" sahne aldı. Sahne etkinliklerinden birini de Anadolu Ateşi Kıvılcım Dans Grubu oluşturdu. Sevilen topluluk, kendilerini izleyemeye gelenler için gösteri gerçekleştirdi.



Etkinliklerin son gününde ise çocuklar Kocaeli Kongre Merkezi'nde "Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas" filmini izledi.

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