Kocaeli'de "29 Ocak Milli Direniş Günü" anma etkinliği

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Batı Trakya Türklerinin "29 Ocak Milli Direniş Günü" anma etkinliği gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesince bir restoranda gerçekleştirilen etkinliğe, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük, İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu ve Batı Trakya dernekleri yöneticileri ile üyeler katıldı.

Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, vatan bilinen yerlerde Türklük şuurunun devam ettirilmesi gerektiğini belirterek, Türk milletinin haklı tüm mücadelelerin yanında olduğunu ve olması gerektiğini dile getirdi.



İskeçe'deki mücadele ruhunu kaybetmenin Anadolu'yu kaybetmek olduğunu vurgulayan Büyükakın, şunları kaydetti:



"Çünkü biz aynı ruhtan besleniyoruz. Ülkemiz işgale uğradığı zaman bu ruhla ayakta durabildik. Ondan daha ötesi bizim aziz milletimizi diğer milletlerden ayıran en büyük özellik ise Türk milletinin dünya nöbeti tutmasıdır. Mazlum milletlerin nöbetini tutarız. Bizim olduğumuz yerde herkese barış, adalet gider. Biz Türk'üz, buradayız, dünyanın tüm coğrafyasındayız. Biz varken zulüm olmayacak. Ne bize karşı yapılan zulme boyun eğeceğiz ne de başka zulümlere izin vereceğiz. Bu atalarımızdan beri böyle oldu."

- "Hukuk, adalet, demokrasi ve insan hakları diyoruz"



Genel Başkan Küçük de Yunanistan'ın yaptığı etnik kimliğin inkarına yönelik asimilasyon çalışmalarının 1980'li yıllardan sonra dozajını artırarak devam ettiğini aktardı.

İskeçe Türk Birliği ve Gümülcine Türk Gençler Birliğinin 1983 yılında adında "Türk" kelimesi olduğundan dolayı faaliyet yapmaması için kapatıldığını anımsatan Küçük, "Derneklerimizce yargıya taşınan süreçte, 1987 yılında Yunanistan yargı makamlığının 'Batı Trakya'da Türk yoktur' gerekçesiyle dernekler kapatıldı. Bu üzücü karar sonucunda bölgenin kanaat önderleri toplandı ve ocak ayı sonunda 'Biz Türk'üz, varız, buradayız' demek için etkinlik yapma kararı aldılar." dedi.

İskeçe Türk Birliği Başkanı Ahmetoğlu ise Yunanistan'ın 29 Ocak'ta gerçekleşen tarihi direniş için özür dilemediğini, Trakya Türkleri için bu özrün çok önemli olduğunu dile getirdi.

Ahmetoğlu, "Batı Trakya Türk Birliği olarak hukuk, adalet, demokrasi ve insan hakları diyoruz. Balkan'dan gelenleri unutmayın. Atalarınızın mezarlarının bulunduğu Rumeli'yi aklınızdan çıkarmayın. Tahir Büyükakın'a da bu konuya verdiği önemden dolayı çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Programın ardından katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek Fevziye Parkı'ndaki Batı Trakya Milli Kimlik Direniş Anıtı'na karanfil bıraktı.

Anma etkinliği, helva dağıtımının ardından son buldu.



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