Kocaeli'de ahırda hareketsiz halde bulunan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ahırda hareketsiz halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Akse Mahallesi 484 Sokak'ta hayvanlara yem vermek için ahıra giden İsmet İ. (59), bir yakını tarafından ahırda hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İsmet İ. kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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