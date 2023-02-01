Kocaeli'de rüşvet aldığı iddia edilen cumhuriyet savcısı tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan cumhuriyet savcısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gebze Adliyesinde görevli savcı F.A'nın rüşvet aldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında savcı F.A. hakkında gözaltı kararı verildi.



Suçüstü yakalanan cumhuriyet savcısı F.A. çıkarıldığı Gebze 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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