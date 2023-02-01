Kartepe'de 425 şişe kaçak alkol ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir iş yerine yapılan operasyonda 425 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 30 Ocak'ta Kartepe'deki bir iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yerinde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 425 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Bir şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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