Kocaeli'de genç kızın ölümüne ilişkin erkek arkadaşının yargılanması sürüyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 21 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin erkek arkadaşının yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık N.Ş. (41) ile avukatları ve maktul Öykü Y'nin babası V.Y. katıldı.

Söz verilen baba V.Y, ayrı yaşadıkları kızıyla en son ölümünden 3 yıl önce görüştüğünü, tutuklu sanık N.Ş'yi de tanımadığını söyledi. V.Y, annesiyle de 18 yıldır görüşmeyen kızının o dönemde rahatsızlığının olup olmadığını bilmediğini ifade etti.

Mahkeme başkanının "Sanıktan şikayetçi misin?" sorusu üzerine baba V.Y, "Kızım benden kopuktu, bilmediğim konuda şikayetçi olup olmayacağımı bilmiyorum. Olayla ilgili hiçbir bilgim yok. Kararsızım, konuyu bilmiyorum. Kimsenin günahına girmek istemem ama yine de sanıktan şikayetçiyim." diye konuştu.

Görüşü sorulan iddia makamı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık N.Ş. ise maktul Öykü Y'nin kendisine babasının yurt dışında olduğunu söylediğini öne sürerek, "Babası, kızının hasta olduğunu ve eskortluk yaptığını bilmiyor. Ben onu bataklıktan kurtaran kişiyim. Onun için babasının şikayetini kabul etmiyorum. Benim olayla alakam yok. Tahliyemi istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Körfez ilçesinde 13 Temmuz 2021'de, Öykü Y'nin (21) bir evde ölü bulunmasına ilişkin konutun sahibi N.Ş. gözaltına alınmış, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

Öykü Y'nin uyuşturucu madde kullanımına bağlı zehirlenme ve gelişen komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde nakletme veya sağlama", "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" ve "ihmali davranışla kasten öldürme" suçlarından hapis cezasına çarptırılması isteniyor.



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