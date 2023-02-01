Samanlı Dağları'nın zirveleri Kartepe Kış Festivali'yle ısınacak

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 4 Şubat'ta düzenlenecek Kartepe Kış Festivali'nin (Kar-Fest) hazırlıkları tamamlandı.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde yer alan, İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafedeki Kartepe'de gerçekleştirilecek etkinliğin tanıtımı, İzmit Kent Meydanı'na dökülen 3 kamyon kar eşliğinde yapıldı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Üniversitesi Derbent Uygulama Oteli’ndeki tanıtım toplantısında, ilkini 2020'de düzenledikleri festivale Kovid-19 salgını nedeniyle ara vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

Kar-Fest'in en önemli paydaşının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olduğuna dikkati çeken Kocaman, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

Kocaman, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü bir ortamda yaklaşık 40 bin kişiyle konser organize ettiklerini vurgulayarak, destek veren turizm derneklerini tebrik etti.

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkisini gösterdiğine değinen Kocaman, "Kar yağışı, Kar-Fest ile bereketi de getiriyor. Bunun için de mutluyuz. Yuvacık Barajı ve Sapanca Gölü’ne su dolumu devam ediyor. Kar-Fest için heyecanlıyız, fakat kar yağışı henüz istediğimiz seviyede değil. Birkaç gün boyunca düzenlenmesini konuşuyorduk ama sadece 1 günlük festival yapacağız." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Kocaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan ve diğer davetliler, organizasyonun tanıtımını yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi işbirliğiyle Sisli Vadi'de 4 Şubat'ta düzenlenecek festivalde, şarkıcı Haluk Levent ve rapçi Eypio sahne alacak.

Festival ateşinin yakılmasıyla başlayacak etkinlikte, katılımcılara gün boyu sıcak çorba, sucuk ekmek, ayran, irmik helvası, çay, kahve ikramı yapılacak.

DJ performanslarının yanı sıra yerel sanatçılar Atilla Çağ, İbrahim Gözükara ve Muhammed Vanal'ın da eserlerini seslendireceği festivalde, sosyal aktivite ve yarışmalar düzenlenecek.





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