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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli'de binanın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı

AA

Kocaeli'de binanın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Bekirdere Mahallesi'nde K.T'ye ait 3 katlı bir binanın çatı katında sobadan kaynaklandığı öğrenilen yangın çıktı.

Alevleri gören ve yangına müdahale eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan ekipler, çatı katının bir bölümünde bulunan güvercinlerin alevlerden zarar görmemesi için önlem aldı.

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